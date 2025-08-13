Scappa all’alt dei carabinieri, muore durante un inseguimento notturno

Da Forte dei Marmi a Marina di Massa: motociclista perde la vita dopo aver perso il controllo del mezzo

Marina di Massa (Massa Carrara) – Un motociclista di 48 anni è morto la notte scorsa durante un inseguimento con i carabinieri. L’uomo non si era fermato all’alt intimato da una pattuglia del Radiomobile di Forte dei Marmi (Lucca) e si era dato alla fuga lungo il lungomare, diretto verso Marina di Massa.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 4:30, all’altezza della rotonda di piazza Bad Kissingen. Durante la corsa, il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro alcuni pali. L’impatto lo ha sbalzato a terra, provocandogli un arresto cardiaco.

La stessa pattuglia che lo stava inseguendo è immediatamente intervenuta con le prime manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati i soccorsi del 118, con l’automedica di Massa e un’ambulanza della Croce Rossa, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.