Scappa in bici dalla Polizia e getta via una busta verde: era piena di marijuana

Anche il suo appartamento è stato perquisito

Continua a Rimini l’attività della Polizia nel contrasto ai reati di criminalità diffusa e, in particolare, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori, attività che nel mese di novembre 2025 ha consentito agli investigatori della Squadra Mobile di arrestare 7 persone, delle quali 4 in flagranza e 3 in esecuzione di condanne definitive.

Nella serata di ieri, gli investigatori hanno notato un ragazzo di origine straniera che, transitando in bicicletta in zona via della Fiera, ha attirato la loro attenzione, essendo già noto poiché arrestato nel gennaio 2024 per detenzione di circa 3.200 grammi di cannabinoidi.

Il giovane, accortosi della presenza della Polizia, ha tentato di fuggire prima in bicicletta e poi a piedi e, nel tentativo di disfarsene, ha lanciato una busta verde dal portapacchi, subito recuperata dagli operanti.

Dopo averlo fermato, gli investigatori hanno controllato il contenuto della busta, all’interno della quale vi erano varie dosi di marijuana per circa 343 grammi e un panetto di hashish di circa 112 grammi.

Pertanto il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di ulteriori 11 grammi di hashish confezionati sottovuoto e occultati nella cintola dei pantaloni.

A seguito dell’estensione della perquisizione alla sua abitazione, sono stati sequestrati, nascosti in una scarpiera della camera da letto, un panetto di hashish del peso lordo di 113 grammi, mezzo panetto di sostanza vegetale marrone tipo hashish del peso lordo di 60 grammi e 30 confezioni di caramelle al THC.

Sono stati inoltre rinvenuti numerosi adesivi normalmente apposti sulle confezioni di hashish per specificarne la qualità, e sono stati sequestrati contanti per 4.190 euro.

Complessivamente sono stati sequestrati 343 grammi di marijuana, 285 grammi di hashish e 30 confezioni di caramelle risultate positive al test sui cannabinoidi, per un totale di 377 grammi complessivi.

L’arrestato, di origine sudamericana, regolarmente residente sul territorio e già gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. per il rito di convalida.