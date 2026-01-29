Scheletro rinvenuto lungo il Po nel Parmense

Altarimini

29 gennaio 2026 19:04
Un corpo scheletrizzato è stato scoperto nel pomeriggio a Polesine Zibello, in un’area golenale del fiume Po, nel territorio parmense. L’autorità giudiziaria della Procura di Parma ha avviato le indagini per identificare i resti e chiarire le circostanze del ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Parma, affiancati dall’Aliquota operativa del Norm di Fidenza e dai militari della stazione locale, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore.

