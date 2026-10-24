Scherma, 800 atleti al Playhall di Riccione per la prima Club League

Tre giorni di gare fino a domenica con le qualificazioni agli Assoluti di spada e il debutto del nuovo circuito nazionale a squadre

Il grande appuntamento con la scherma nazionale va in scena al Playhall di viale Carpi da ieri, venerdì 23 ottobre, a domenica 25. Tre giorni intensi di assalti che vedranno sfidarsi i migliori interpreti della disciplina del Nord Italia – circa 800 atleti – impegnati sia nei tornei individuali sia nella prestigiosa competizione a squadre. Sulle 24 pedane allestite per l’occasione al palazzetto, si svolge la prima prova di Qualificazione degli Assoluti di zona di spada maschile e femminile, tappa fondamentale del calendario della Federazione italiana scherma che darà accesso al Campionato italiano. Agli Assoluti si aggiunge anche la prima giornata della Club League a squadre di Serie A e B della zona Nord con alcuni match utili all’assegnazione del titolo di squadra Campione d’Italia.

L’appuntamento riccionese assume un valore storico per la disciplina: sarà proprio la Perla verde, in contemporanea con Terni, ad ospitare il debutto assoluto della neonata Club League.

Il nuovo circuito di gare a squadre della Federazione Italiana Scherma, che per la prima volta arricchisce il calendario federale con il progetto pilota riservato alla spada maschile e femminile, rappresenta un’avvincente competizione per società, pronte a vivere nell’arco dell’intera stagione momenti d’agonismo, emozioni e condivisione.

Questo innovativo format a squadre propone una formula “a campionato” a gironi unici all’italiana, articolata su tre giornate stagionali. Le 128 formazioni iscritte tra Lega A e Lega B (esclusi i Gruppi sportivi militari) si sfideranno per conquistare le promozioni, evitare la retrocessione e centrare l’accesso alle finali nazionali di Roma che assegneranno il titolo tricolore. Il weekend di gara prende il via oggi con la giornata interamente dedicata alla spada femminile. Le prime ad andare in pedana saranno le atlete del torneo individuale. A seguire, scenderanno in pedana le formazioni impegnate nella Club League femminile di Serie A e Serie B. La giornata di sabato 24 ottobre vedrà invece protagoniste le squadre maschili per la prima giornata della Club League A e B di spada maschile. A chiudere l’intenso programma sarà la giornata di domenica 25, riservata alla gara individuale di spada maschile.

“Riccione si conferma ancora una volta un punto di riferimento per i grandi eventi dello sport italiano – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola –. Siamo particolarmente felici che la Federazione italiana scherma abbia scelto la nostra città per il battesimo e il debutto assoluto della neonata Club League: un appuntamento storico che premia la qualità delle nostre strutture e l’eccellenza della nostra accoglienza. Rivolgiamo un caloroso benvenuto a tutti i giovani atleti, ai tecnici, ai dirigenti e alle famiglie che affolleranno le pedane e le tribune del Playhall in questa tre giorni di grande spettacolo sportivo”.



