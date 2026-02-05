Scherma, molestie a un’atleta sedicenne: chiesti 5 anni per l’arbitro

Riccione, presunte molestie in hotel: chiesti 5 anni per l'arbitro internazionale

Si avvia alla conclusione il processo per violenza sessuale a carico di un arbitro internazionale di scherma, 46 anni, originario di Mazara del Vallo. Come riporta l'Ansa, l’uomo è accusato di aver molestato una atleta allora sedicenne il 13 maggio 2021, durante i Campionati Italiani Cadetti e Giovani a Riccione.

Nell’ultima udienza, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione. La difesa ha invece sollecitato l’assoluzione, mentre le parti civili hanno ribadito la richiesta di condanna. La decisione del tribunale è attesa per il 17 settembre.

Secondo le indagini della Procura di Rimini, avviate dopo la denuncia della giovane – oggi maggiorenne – l’arbitro avrebbe approfittato della sua condizione di inferiorità fisica mentre si trovavano in una camera d’albergo. La ragazza avrebbe respinto gli approcci e raccontato l’accaduto ai genitori.

Nel procedimento si è costituita parte civile la presunta vittima, assistita dall’avvocato Diego Galluzzo del Foro di Agrigento. L’arbitro è inoltre coinvolto in un secondo procedimento, per fatti analoghi, davanti al tribunale di Catania, con udienza fissata a marzo.