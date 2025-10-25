Schianto mortale a Roma, ipotesi di una gara tra auto

Muore una ragazza di vent’anni: la sua utilitaria finisce contro un albero sulla Cristoforo Colombo

Un tragico incidente si è verificato nella notte a Roma, lungo la via Cristoforo Colombo, la grande arteria che collega il centro della capitale al litorale di Ostia. A perdere la vita è stata una ragazza di vent’anni, rimasta vittima di un violento schianto che potrebbe essere stato provocato da una folle gara di velocità tra auto.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava a bordo della sua utilitaria quando il veicolo sarebbe stato urtato da un’altra auto, con a bordo due ragazzi, che procedeva a forte velocità. L’impatto avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, che si è poi schiantato contro un albero ai margini della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la strada sono ora al vaglio degli investigatori, che dovranno stabilire se si sia trattato effettivamente di una gara tra auto e individuare le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.