Schianto sulla Marecchiese a Rimini: motociclista vola per 30 metri, è gravissimo

L’impatto è stato violento

Grave incidente oggi, domenica 26 ottobre, sulla via Marecchiese all’altezza di Spadarolo, nel territorio di Rimini. Erano circa le 13 quando, secondo una prima ricostruzione, una Kia in uscita dal piazzale del ristorante La Baracca non avrebbe dato la precedenza a una motocicletta che stava sopraggiungendo da Verucchio a velocità sostenuta.

L’impatto è stato violento: il motociclista, un uomo di mezza età, è stato sbalzato dalla sella dopo un volo di circa 30 metri. La moto, dopo aver colpito il lato passeggero dell’auto, ha urtato leggermente anche una vettura che procedeva in direzione opposta verso monte.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Il centauro, le cui generalità non sono ancora note, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione: per consentire i rilievi da parte della Polizia Locale di Rimini e l’intervento dei mezzi di soccorso, il tratto della Marecchiese interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.