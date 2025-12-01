Schiaratura domina la 2ª Osteria dei Podisti Run

Il giovane talento riminese vince con record e torna a brillare dopo l’infortunio ai Campionati Italiani

Il riminese Brayan Schiaratura ha conquistato la vittoria nella 2ª Osteria dei Podisti Run, disputata domenica 30 novembre 2025 e valida per il Rank Nazionale Fidal sui 10 km di corsa su strada. Il diciannovenne, ormai considerato molto più di una promessa dell’atletica italiana, ha messo in scena una prova autorevole, correndo in progressione e tagliando il traguardo in solitaria in 31’29”. Un tempo che non solo gli è valso il successo, ma che ha anche demolito il precedente record della manifestazione, fissato a 31’57” e appartenente a un atleta del calibro di Stefano Massimi.

Il 2025 di Schiaratura è stato caratterizzato da risultati di rilievo, tra cui la convocazione in maglia azzurra per l’incontro internazionale di Oderzo e il quarto posto ai Campionati Italiani Juniores di mezza maratona, corsi il 19 ottobre a Cremona in 1h08’57”. Questa vittoria rappresenta per lui anche un’importante iniezione di fiducia dopo l’infortunio rimediato nella caotica partenza dei Campionati Italiani di Prato, dove era stato costretto al ritiro.

A impreziosire la giornata, nella frazione pesarese di Osteria Nuova, è arrivato anche il podio del fratello minore di Brayan, Maycol Schiaratura, che si è aggiudicato la medaglia d’argento nella corsa giovanile riservata alla fascia d’età 8–12 anni.

In campo femminile, a brillare è stata Filomena Feleppa, portacolori del Golden Club Rimini, impostasi nella categoria SF 60+ con un eccellente 45’48”, nuovo primato personale che migliora il precedente 46’25”.

Per il Golden Club Rimini ora i riflettori si spostano sul prossimo grande appuntamento: la 20ª Classica d’Inverno, in programma lunedì 8 dicembre, dove numerosi atleti biancorossi saranno al via, guidati proprio da Brayan Schiaratura.