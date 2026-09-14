Schiaratura e Gabrielli, è loro la Maratonina del Vino

Il romagnolo e la sammarinese vincono la 17ª edizione a San Clemente. Per Schiaratura è il quarto successo, il terzo consecutivo

Tre giri tra le colline di San Clemente, 10 chilometri e 400 metri nelle gambe e un arrivo che ha consegnato la 17ª Maratonina del Vino "Città di San Clemente" a Brayan Schiaratura ed Enrica Gabrielli. Il romagnolo del Golden Club Rimini e la sammarinese del Track & Field San Marino hanno conquistato i due successi nella gara organizzata dall'A.S.D. Golden Club Rimini International insieme al Comune di San Clemente. Il percorso, immerso nel verde, ha avuto partenza e arrivo al polo sportivo Ernesto Coletta di Sant'Andrea in Casale. Al via si sono presentati corridori arrivati da quasi tutte le regioni italiane, confermando la presenza della manifestazione nel calendario dei Golden Events 2026.

La gara maschile ha visto Schiaratura prendere il comando con una progressione decisiva. Il portacolori del Golden Club Rimini ha fermato il cronometro a 35'19", precedendo Giacomo Ganci del Team Misano, secondo in 36'20". Terzo Matteo Gambuti, anche lui del Golden Club Rimini, con il tempo di 37'29". Per Schiaratura è una vittoria dal sapore particolare: si tratta infatti del quarto successo nella Maratonina del Vino, dopo quelli ottenuti nel 2022, nel 2024 e nel 2025. Quella di quest'anno è inoltre la terza affermazione consecutiva.

Tra le donne, invece, il primo posto è andato a Enrica Gabrielli. La portacolori del Track & Field San Marino ha chiuso in 48'20", riuscendo a contenere il ritorno di Filomena Feleppa, del Golden Club Rimini, che ha terminato la prova a 13 secondi dalla vincitrice. Terza Sarah Fesani, anche lei del Golden Club Rimini, in 52'50". La giornata ha dato spazio anche all'inclusione. In gara c'erano i Road Runners Silvia Santini, Daniele Montanari, Franco Marfoglia, Rubens Cecchini e Massimiliano Marchetti, che hanno accompagnato Giorgia Di Nauta e Sofia Marchetti lungo il percorso, in un clima di festa e partecipazione.

Numerosi anche i successi nelle categorie Master. Tra gli uomini si sono imposti Tommaso Santi nella categoria Am, Davide Bascucci nella Sm35, Andrea Pagliarani nella Sm40, Marco Oppioli nella Sm45, Gianluca Pagnoni nella Sm50, Gianluca Poerio nella Sm55, Fabio Bernardi nella Sm60, Rubens Cecchini nella Sm65 e Adolfo Accalai nella Sm70. Tra le donne, invece, hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie Lisa Bernardi (Af), Ilaria Cremonesi (Sf35), Simona Adriana Tudoran (Sf40), Maria Lampredi (Sf50) e Antonia Vicario (Sf70+).

Al termine della manifestazione gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento al Comune di San Clemente, alla Polizia Locale, all'Associazione Carabinieri, ai partner commerciali e ai volontari che hanno contribuito allo svolgimento della gara. Per il circuito dei Golden Events l'appuntamento è già fissato: martedì 8 dicembre, a Rimini, si correrà la 21ª Classica d'Inverno.