Schillaci revoca le nomine del gruppo vaccini del Ministero dopo le polemiche

Il ministro della Salute azzera il Nitag: «Serve un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore»

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato il decreto con cui revoca la nomina di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag). La decisione arriva dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi in merito alle posizioni critiche sui vaccini espresse da due componenti dell’organismo.

Il ministero ha fatto sapere che, a seguito di questa scelta, «si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati».

Schillaci ha sottolineato come la tutela della salute pubblica «richieda la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore». Il ministro ha ribadito che l’azione del dicastero proseguirà «nell’esclusivo interesse dei cittadini».