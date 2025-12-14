Schlein richiama il centrosinistra all’unità: “È un dovere verso i cittadini”

All’Assemblea del Pd si allarga la maggioranza con l’ingresso dell’area Bonaccini. La segretaria dem: “Finita la stagione delle divisioni, resto la guida di tutti”

Un appello forte all’unità del centrosinistra e alla responsabilità politica arriva da Elly Schlein, intervenuta all’Assemblea nazionale del Partito democratico che ha sancito l’allargamento della maggioranza interna alla componente del presidente Stefano Bonaccini. L’Assemblea ha approvato la nuova fase politica con 225 voti favorevoli e 36 astensioni.

«Davanti a una destra ossessionata dal potere, che continua a litigare e che ha aumentato austerità e disuguaglianze, l’unità è un dovere verso i cittadini», ha dichiarato la segretaria dem, sottolineando la necessità di superare definitivamente le divisioni interne. «È finito il tempo delle contrapposizioni: oggi la maggioranza è più larga, ma io continuerò ad essere la segretaria di tutte e di tutti», ha aggiunto.

Schlein ha poi ribadito la linea di opposizione comune sulla manovra economica, indicando nella convergenza tra le forze alternative al governo la base per costruire un progetto credibile per il Paese. «L’alternativa germoglia nei fatti. L’Italia deve tornare a sognare», ha affermato.

Non è mancata una replica a distanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «È lei che è fuggita dal confronto», ha detto Schlein, invitando la premier a presentarsi in Parlamento «per discutere del Paese reale, non per fare cabaret». Un messaggio che rilancia la sfida politica del Pd e del centrosinistra in una fase che la segretaria definisce decisiva per il futuro dell’Italia.