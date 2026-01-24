Sci, Franzoni trionfa nella libera di Kitzbühel: l’azzurro dedica la vittoria all’amico Matteo Franzoso

Impresa sulla leggendaria Streif per il 24enne bresciano, al secondo successo in Coppa del Mondo. Italia protagonista con quattro azzurri nella top 11 alla vigilia delle Olimpiadi

Impresa straordinaria di Giovanni Franzoni, che conquista la discesa libera di Kitzbühel sulla mitica Streif, considerata la pista più prestigiosa e impegnativa del Circo Bianco. L’azzurro ha chiuso la gara con il tempo di 1’52”31, centrando così la seconda vittoria in Coppa del Mondo dopo il successo ottenuto una settimana fa nel superG di Wengen.

Il 24enne bresciano, visibilmente emozionato al termine della gara, ha dedicato il trionfo al suo grande amico e compagno di squadra Matteo Franzoso, scomparso la scorsa estate a seguito di una drammatica caduta durante un allenamento in Cile. Un pensiero commosso che ha reso il successo ancora più intenso e significativo.

Ottima anche la prova degli altri italiani: Florian Schieder ha chiuso al quarto posto con il tempo di 1’52”98, sfiorando il podio. Buoni segnali di squadra arrivano anche da Dominik Paris, settimo, e Mattia Casse, undicesimo, a conferma di una Nazionale in grande crescita.