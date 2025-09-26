Sciopero aereo del 26 settembre 2025: stop di 24 ore, garantite solo alcune fasce

Disagi attesi in tutta Italia: coinvolti Wizz Air Malta, Volotea e diversi scali

Venerdì 26 settembre 2025 il trasporto aereo si fermerà per uno sciopero nazionale di 24 ore, con possibili cancellazioni e ritardi su voli nazionali e internazionali. Restano garantite le fasce orarie 7-10 e 18-21, oltre ai collegamenti inseriti nell’elenco Enac, tra cui voli di Stato, sanitari, umanitari e alcuni collegamenti da e per le isole.

La protesta coinvolgerà personale navigante di Wizz Air Malta e Volotea, lavoratori di scali come Milano Linate, Malpensa, Cagliari, Napoli e Fiumicino, oltre agli addetti di aziende di handling associate ad Assohandlers (dalle 10 alle 14).

I sindacati Usb, Ugl Trasporto Aereo e Anpac denunciano turni insostenibili, carichi di lavoro eccessivi e scarsa sicurezza, chiedendo aumenti salariali e protocolli più rigorosi per la tutela del personale e dei passeggeri.

Enac invita i viaggiatori a controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazioni o ritardi, i passeggeri hanno diritto ad assistenza, rimborso o compensazione economica secondo il Regolamento Ue.