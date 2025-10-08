Sciopero alla Fenice: esplode la protesta contro la nomina di Beatrice Venezi

I sindacati annunciano lo stop del 17 ottobre durante la prima di Wozzeck: nessun accordo con Brugnaro, chiesta la revoca dell’incarico alla futura direttrice musicale

I sindacati del teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per il 17 ottobre, in concomitanza con la prima dell’opera Wozzeck, dopo il mancato accordo con il sindaco Luigi Brugnaro e il sovrintendente Nicola Colabianchi.

Al centro dello scontro c’è la nomina di Beatrice Venezi come futura direttrice musicale del teatro, prevista per ottobre 2026. Le maestranze contestano la decisione, definendola imposta e ritenendo la musicista “non all’altezza” del ruolo.

Durante l’incontro con il sindaco, la Rsu ha chiesto il ritiro della nomina come condizione per avviare un confronto. Brugnaro ha proposto invece un “percorso conoscitivo” con Venezi, senza revocare l’incarico. Il rifiuto dei sindacati ha portato alla proclamazione dello sciopero e all’annuncio di un’assemblea pubblica aperta anche ad altre realtà culturali e ai cittadini.