Sciopero dei marinai di salvataggio del 9 agosto: confermato dal sindacato

Filcams Cgil apre al dialogo per un accordo sul salvataggio balneare

L’indizione dello stato di agitazione e dello sciopero provinciale dei marinai di salvataggio, proclamato da Filcams Cgil Rimini per sabato 9 agosto, permane; ma "una proposta di dialogo concreta non va fatta cadere nel vuoto".

La nota stampa del sindacato:

Le argomentazioni del Presidente SIB Confcommercio Riccardo Ripa non possono che essere apprezzate dal momento che vanno nella direzione di salvaguardare gli interessi generali; vale a dire da un lato lavoro e sicurezza e dall’altro – introducendo meccanismi elastici – salvaguardando il modello turistico balneare riminese incentrato sulla qualità dei servizi di salvamento.

Il tavolo in Prefettura non ha portato i risultati sperati, ma di fronte alla presa di posizione della parte datoriale firmataria di un Ccnl (contratto collettivo di lavoro) rappresentativo come quello Turismo Confcommercio è necessaria un’azione concreta anche a livello istituzionale per riavviare il dialogo; dal momento – peraltro - che la prospettiva di un accordo è saltata per il posizionamento di associazioni balneari che non sono firmatarie di contratti collettivi del turismo.

Filcams Cgil è da subito disponibile a sedersi ad un tavolo per approfondire le proposte in campo nell’ottica di delineare – con un accordo - una prospettiva diversa rispetto alle problematiche legate ai servizi di salvamento. In questa Provincia è vigente il Patto per il Lavoro e il Clima, con una specifica delega connessa al lavoro; c’è un concreto interesse generale affinché si risolva questa vertenza, si convochino perciò con urgenza le parti in sede istituzionale e Filcams Cgil non farà mancare il proprio contributo costruttivo.