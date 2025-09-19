Sciopero generale del 22 settembre: l’Azienda Usl Romagna garantisce i servizi essenziali
La protesta, indetta da Sgb, Cub, Usb e altre sigle, riguarda pubblico e privato
A cura di Redazione
19 settembre 2025 10:25
L'Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello Sciopero Generale Nazionale per l’intera giornata del 22 settembre 2025, del personale di tutti i settori pubblici e privati, indetto dalle Associazioni Sindacali Sgb, Cub, Usb, Adl Varese, aderenti Usi-Cit, Cobas Poste, Cub Poste, Slg-cub Poste, Usb Pi, Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl Lazio, Fisi. Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.