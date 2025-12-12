Sciopero generale della Cgil: disagi nei trasporti e scuole chiuse, manifestazioni nelle città

Metro ferme a Milano e Napoli, stop di 24 ore per autobus e tram, manifestazioni in corso contro la manovra del governo

Oggi l’Italia è interessata da uno sciopero generale proclamato dalla CGIL contro la manovra del governo, con disagi diffusi nei trasporti e chiusure in alcune scuole.

Al termine delle fasce di garanzia della mattina risultano chiuse la linea M3 della metropolitana a Milano e la linea 1 a Napoli, dove sono sospese anche le corse delle funicolari di Mergellina e Montesanto. A Roma, invece, il servizio Atac risulta regolare, poiché nella capitale era già stato indetto uno sciopero martedì scorso.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale – bus, metro e tram – lo stop è previsto per 24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale. Sulle ferrovie, lo sciopero del personale va da mezzanotte fino alle 21 di domani. Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con Trenitalia e Italo, oltre ai treni regionali programmati nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

In Liguria, numerose scuole rimangono chiuse, mentre nelle principali città italiane la CGIL organizza manifestazioni di protesta. Il segretario nazionale Maurizio Landini ha dichiarato: “La maggioranza del Paese non sostiene le politiche del governo”.

I voli sono al momento regolari; per il settore aereo, uno sciopero è stato proclamato per il 17 dicembre.