Altarimini

Sciopero generale il 1° maggio: possibili disagi nei servizi sanitari

L’Ausl della Romagna informa dell’astensione nazionale del personale pubblico e privato indetta da USI CIT: garantite solo le prestazioni essenziali non differibili

A cura di Grazia Antonioli Redazione
27 aprile 2026 12:05
Sciopero generale il 1° maggio: possibili disagi nei servizi sanitari -
Provincia di Rimini
Attualità
Sanità
Condividi

L'Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello Sciopero Generale Nazionale per l’intera giornata del 1 maggio 2026, del personale di tutti i settori pubblici e privati, indetto dall’Associazione Sindacale USI CIT.

Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini