Sciopero generale il 1° maggio: possibili disagi nei servizi sanitari
L’Ausl della Romagna informa dell’astensione nazionale del personale pubblico e privato indetta da USI CIT: garantite solo le prestazioni essenziali non differibili
A cura di Redazione
27 aprile 2026 12:05
L'Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello Sciopero Generale Nazionale per l’intera giornata del 1 maggio 2026, del personale di tutti i settori pubblici e privati, indetto dall’Associazione Sindacale USI CIT.
Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.