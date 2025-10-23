Sciopero Generale il 28 Novembre: La Cub ferma l'Italia per la Palestina e il Lavoro

Dopo il 3 ottobre, un altro stop

Un nuovo sciopero generale, dopo quello del 3 ottobre scorso, è stato proclamato dalla Cub per martedì 28 novembre. La Confederazione unitaria di base ha indetto l'astensione dal lavoro nazionale, di tutti i settori pubblici e privati, per l'intera giornata.

Fra le motivazioni: il riconoscimento dello Stato di Palestina, l'autodeterminazione del popolo palestinese e la condanna del "genocidio perpetrato da Israele, nonché un vero accordo di pace che preveda il ritiro dell'esercito israeliano dai territori palestinesi, la revoca del blocco navale davanti a Gaza e la libera circolazione di uomini e merci".

E ancora: il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina e in Palestina e investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti e per la garanzia di un salario garantito e il ripristino del Reddito di cittadinanza".

La Cub chiede, infine, l'aumento di salari e pensioni che consentano il recupero del potere di acquisto perso negli ultimi 20 anni, il ripristino di automatismi degli adeguamenti degli stipendi, l'approvazione di un salario minimo di almeno 12 euro l'ora e di un Reddito di Cittadinanza a sostegno della povertà, e il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica. (Ansa).