Sciopero generale, Romagna paralizzata: ripercussioni sulla Statale e l'A14

Chiuso il tratto tra Bologna Borgo Panigale e San Lazzaro: Code e rallentamenti che si sono estesi fino a Rimini,

Giornata di disagi anche per gli automobilisti romagnoli a causa dello sciopero generale indetto in sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Mentre a Roma e Milano sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone, le ripercussioni si sono fatte sentire lungo la A14: la chiusura del tratto tra Bologna Borgo Panigale e San Lazzaro ha provocato code e rallentamenti che si sono estesi fino a Rimini, con tempi di percorrenza raddoppiati in alcuni momenti.

La viabilità è stata messa a dura prova anche dal traffico dirottato sulla viabilità ordinaria, con ingorghi sulla Statale Adriatica e rallentamenti all’ingresso sud di Rimini. In città nessun episodio di tensione, ma automobilisti e trasportatori hanno dovuto fare i conti con tempi di viaggio dilatati e difficoltà logistiche.

Le proteste, accompagnate in altre città da scontri e cariche di polizia, rischiano di intensificarsi nel pomeriggio, con possibili nuove ricadute sulla mobilità autostradale e ferroviaria lungo la dorsale adriatica.