Sciopero nazionale dei treni: disagi fino alle 18, possibili ritardi anche oltre
La protesta indetta da Usb, Sgb e Assemblea Nazionale Pdm/Pdb coinvolge il trasporto ferroviario in tutta Italia
05 settembre 2025 11:37
Prosegue fino alle 18 di oggi lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb, Sgb e Assemblea Nazionale Pdm/Pdb.
Secondo quanto comunicato da Ferrovie dello Stato, i disagi per i viaggiatori potrebbero estendersi anche oltre l’orario ufficiale di conclusione della mobilitazione, con possibili cancellazioni e ritardi dei convogli.
Trenitalia, tenuto conto delle ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi sulla regolarità dei treni prima di recarsi in stazione, utilizzando i canali ufficiali dell’azienda.