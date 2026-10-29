Sciopero nazionale, possibili disagi nei servizi del Gruppo Hera

Venerdì 30 ottobre possibili interruzioni o rallentamenti nei servizi gestit

Il Gruppo Hera ricorda che, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di domani, venerdì 30 ottobre, da un’Organizzazione Sindacale non confederale, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti. Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali, i clienti potranno usufruire dello sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it, il servizio telefonico di consulenza commerciale ai numeri verdi 800.999.500 (clienti famiglie) e 800.999.700 (clienti business), con chiamata gratuita sia da telefono fisso sia da cellulare, e l’app My Hera.