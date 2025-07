Scivola in un dirupo mentre raccoglie delle more: paura per un anziano a Perticara

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno salvato l'uomo

Paura questa mattina, giovedì 31 luglio, per un uomo anziano protagonista di una disavventura lungo la Sp11, la strada che collega Perticara alla frazione di Savignano di Rigo, tra le province di Rimini e Forlì-Cesena. L’uomo, intento a raccogliere delle more a bordo strada, ha perso l’equilibrio ed è scivolato in un dirupo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno affrontato un’operazione delicata per riportare l’uomo in salvo. Fortunatamente, nonostante la caduta e lo spavento, l’anziano non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce Rossa Italiana di Cesena, che hanno prestato le prime cure all’uomo.