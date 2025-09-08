Scivola sul pendio e resta appeso a un albero: salvato dai vigili del fuoco

L’allarme lanciato con un dispositivo satellitare ha permesso un rapido intervento con elicottero e squadre di terra tra Bagno di Romagna e Badia Prataglia

Un uomo è stato soccorso ieri pomeriggio, intorno alle 15, nelle foreste di Poggio Cornacchia a Bagno di Romagna, dopo essere scivolato lungo un pendio e rimasto bloccato tra gli alberi. L’allarme è partito grazie a un dispositivo elettronico satellitare, che ha attivato le squadre dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena e Arezzo, inclusi i reparti Speleo Alpino Fluviale e l’elicottero Drago 70.

Nonostante l’uomo avesse acceso un fumogeno per segnalarsi, decisive sono state le coordinate Gps fornite alla sala operativa, che ha guidato i soccorritori fino al punto esatto. Un elisoccorritore lo ha quindi raggiunto con il verricello, permettendo il recupero in meno di un’ora dalla chiamata. L’escursionista, trasportato al campo sportivo di Badia Prataglia e affidato ai sanitari, è risultato in buone condizioni di salute.