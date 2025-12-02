Scivola sulla chiazza di sugo e si fa male: ristoratore dovrà pagare 15.000 euro

La donna, scivolando, è caduta assieme a dei piatti, le schegge l'hanno ferita

Un ristoratore riminese è stato condannato a risarcire 15.000 euro a una cliente, per un incidente avvenuto all’interno del locale nel 2018. L’importo, inizialmente fissato in 5.000 euro in primo grado, è stato aumentato di ulteriori 10.000 euro in appello. La donna, oggi 51enne e assistita dagli avvocati Monica e Marco Lunedei, era scivolata su una chiazza di sugo caduta a terra dalla pentola portata da una cameriera intenta a sparecchiare. La dinamica, come ricostruito dagli inquirenti, è stata particolare: la cliente ha perso l'equilibrio e ha afferrato la tovaglia di un tavolo, cadendo poi a terra assieme ad alcuni piatti. Le schegge l'hanno ferita al collo e al mento, e una di quelle ferite le ha lasciato poi una cicatrice. Secondo la ricostruzione accolta dal giudice d’appello, il ristoratore, una volta accortosi della presenza della macchia di sugo sul pavimento, avrebbe dovuto intervenire immediatamente per farla rimuovere e garantire la sicurezza dei clienti. La cliente è stata quindi risarcita sia per il danno materiale, sia per il danno morale, legato al disagio provocato dalla cicatrice.