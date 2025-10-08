Sclerosi, 44enne campana ha i requisiti per il suicidio assistito. La donna potrà procedere con la morte volontaria
L’associazione Luca Coscioni: “Potrà scegliere la morte volontaria se lo vorrà”
Secondo la verifica delle condizioni di salute effettuata dall’Azienda sanitaria locale, Ada, la 44enne campana affetta da sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello pubblico, ha tutti i requisiti previsti per poter accedere all’aiuto alla morte volontaria.
Lo rende noto l’associazione Luca Coscioni, che sottolinea come la donna, “quando e se lo vorrà, potrà quindi procedere con l’aiuto alla morte volontaria nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle pronunce della Corte”.
La comunicazione ufficiale ai legali di Ada è stata notificata nella giornata di ieri. L’associazione riferisce inoltre che l’Asl “ha reso noto che procederà con le fasi consequenziali previste, individuando il farmaco e le modalità di autosomministrazione”.
Il caso di Ada si inserisce nel solco delle battaglie civili promosse dall’associazione Luca Coscioni per il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione nel fine vita, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che hanno definito i criteri per accedere all’aiuto al suicidio assistito in Italia.