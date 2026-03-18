Scommesse anomale sulla serie B greca: chieste tre condanne per truffa a Rimini

Scommettitori a processo per oltre 300mila euro

Scommesse anomale su una partita tra Apollon Larissa e Aiginiakos Fc del 17 febbraio 2019 finiscono in tribunale. La sera prima del match erano state registrate oltre 240 giocate vincenti tra Rimini, Riccione e Napoli, tutte sul risultato esatto (quota 27 a 1).

La gara si era conclusa 3-2 dopo un primo tempo 0-2, permettendo vincite per 314mila euro e facendo scattare l’allarme delle società di scommesse, che avevano bloccato i pagamenti e presentato denuncia tramite l’avvocato Enrico Graziosi.

Le indagini della Guardia di Finanza, con Monopoli e Figc, hanno portato all’identificazione di quattro scommettitori tra Rimini e Riccione, accusati di frode sportiva e tentata truffa.

Il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione per la frode sportiva per tutti, ma condanne per tre imputati. Sentenza attesa il 9 giugno.