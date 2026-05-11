“Scommettiamo sugli anziani”: a Rimini un nuovo percorso per salute e prevenzione

Incontri gratuiti al Circolo ACLI San Giuliano con Ausl Romagna: al centro benessere psicologico, alimentazione e attività fisica per la terza età

Si intitola ‘Scommettiamo sugli anziani’ ed è un nuovo percorso di promozione della salute e del cambiamento di stili di vita rivolto principalmente a persone con patologie croniche, anziani e loro familiari, organizzato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini in collaborazione con il Circolo ACLI San Giuliano di Rimini, che sarà sede degli incontri con varie tematiche.

“Quando si parla di salute nella terza età si pensa di solito al medico di base, ai farmaci da prendere quotidianamente, alle analisi e visite specialistiche – spiegano i promotori dell’iniziativa – mentre è ancora da migliorare la conoscenza e la pratica di una corretta prevenzione. Con questo progetto abbiamo dunque messo in campo una serie di incontri ed azioni per rendere concreta l'importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita per il mantenimento di una buona salute. Tre sono, in particolare, le linee di azione principali, alla portata di tutti: le basi per la salute degli anziani, in cucina si guadagna la salute, ginnastica dolce a casa”.

Il primo appuntamento è in calendario mercoledì 13 maggio, dalle ore 9.30 alle 11.30, appunto al Circolo ACLI San Giuliano di Rimini (via San Giuliano 16), con “Emozioni in equilibrio”, ovvero impariamo come funzionano e cosa sono le emozioni e come impegnarci a raggiungere il benessere psicologico. L'incontro sarà condotto dallo psicologo di Ausl Romagna.

Il ciclo prosegue poi venerdì 15 maggio, quando sempre al Circolo ACLI San Giuliano di Rimini, dalle ore 9.30 alle 11.30, è in programma “Un passo in equilibrio”, iniziativa pensata per prevenire il rischio di cadute e per promuovere la sicurezza nel movimento quotidiano, scoprendo insieme al tecnico attività motorie di Ausl Romagna come l’attività fisica possa migliorare forza, equilibrio e qualità della vita (si consigliano abbigliamento e calzature sportive).

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per informazioni ed eventuali adesioni si può inviare una mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonare al n. 334 3429196 (dal lunedì al venerdì ore 9-12), contattabile anche tramite Whatsapp.

Il percorso proseguirà con una serie di altri incontri, messi in calendario fino alla metà di giugno, sempre nella sede del circolo Acli San Giuliano di Rimini.