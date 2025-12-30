Scomparsa Giorgio Giovagnoli: il cordoglio del comune di Rimini

L’Amministrazione e i dipendenti comunali esprimono vicinanza e condoglianze alla famiglia

L’Amministrazione di Rimini e i dipendenti comunali esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Giovagnoli, per molti anni è stato protagonista della vita amministrativa, politica, sociale e culturale della città.

Giorgio Giovagnoli ha lavorato per il Comune di Rimini per oltre trent’anni, concludendo la sua attività alla fine del 1999. Per molti anni ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto, direttore delle Relazioni Esterne e Internazionali e capo del Cerimoniale. All’esperienza professionale si è affiancato il lungo percorso politico e amministrativo, che lo portò nel 2006 ad essere eletto consigliere comunale, ricoprendo anche l’incarico di Presidente del Consiglio Comunale fino al 2009.

Alla famiglia e ai suoi cari, le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione Comunale.