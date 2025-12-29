Addio a Giorgio Giovagnoli, protagonista della vita pubblica riminese

Rimini piange Giorgio Giovagnoli scomparso a 83 anni, ha dedicato il suo percorso professionale al servizio delle istituzioni.

Rimini piange la scomparsa di Giorgio Giovagnoli, protagonista autorevole e coerente della vita pubblica cittadina. Nato a Pedrolara di Coriano nel 1942, Giovagnoli ha legato l’intero suo percorso umano e professionale al servizio delle istituzioni, lasciando un segno profondo nella storia amministrativa, politica e culturale della città. Sociologo di formazione, ha dedicato gran parte della sua attività al Comune di Rimini, ricoprendo nel corso degli anni incarichi di grande responsabilità. È stato capo di gabinetto, dirigente delle relazioni esterne e responsabile di settori strategici legati alla cooperazione internazionale e alla solidarietà, ambiti nei quali ha sempre unito competenza amministrativa e forte sensibilità sociale. Il suo impegno politico ha trovato una sintesi significativa nell’elezione a presidente del Consiglio comunale di Rimini, ruolo che ha svolto dal 2006 al 2011. In quell’incarico si è distinto per uno stile improntato al dialogo istituzionale, al rispetto delle regole democratiche e a una profonda attenzione per il ruolo delle assemblee elettive, considerate il cuore della rappresentanza democratica. Giovagnoli è stato una presenza costante nella vita civile e culturale riminese. Ha partecipato a numerose iniziative di carattere storico e sociale, collaborando con associazioni e realtà del territorio, e ricoprendo incarichi anche nell’ambito dell’ANPI. Il richiamo ai valori della memoria, dell’antifascismo e della partecipazione democratica ha attraversato tutto il suo impegno pubblico.

A ricordarlo è stato anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

"Ci ha lasciato Giorgio Giovagnoli. Ho appena saputo della sua scomparsa: un dolore personale e una grande perdita per la città. Giorgio è stato per anni dirigente del Comune di Rimini e quindi, dal 2006 al 2011, presidente del Consiglio Comunale. Ha sempre mantenuto una fortissima coerenza e fedeltà alla sua idea di impegno politico e civile: aiutare gli altri, che abitassero a pochi metri dalla sua casa oppure in quei Paesi in difficoltà, lontanissimi migliaia di chilometri da Rimini. Una di quelle persone che sono fondamentali per la crescita e la coesione di una comunità, più di quanto indichi un ruolo o una iniziativa. Ho provato a chiamarti a Natale, purtroppo ho capito che era troppo tardi. Grazie per quello che sei stato per tutti noi e per la tua amata Rimini. Ciao Giorgio. Un abbraccio infinito alla tua splendida famiglia». Con la scomparsa di Giorgio Giovagnoli, Rimini perde una figura di riferimento, capace di coniugare rigore istituzionale, passione civile e attenzione costante verso gli altri. Un’eredità fatta di idee, impegno e valori che continueranno a vivere nella memoria della comunità."