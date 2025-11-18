Scomparso a 67 anni Don Sandro Crescentini, storico parroco di San Clemente

La diocesi piange il prete dal cuore missionario e il suo impegno per i più fragili

È scomparso nella notte tra domenica e lunedì, a 67 anni, don Alessandro “Sandro” Crescentini. Originario di San Clemente e ordinato sacerdote nel 1984, aveva svolto servizio in varie parrocchie del territorio, tra cui Tavoleto, Sant’Andrea in Casale e il suo paese natale. Conosciuto per il carattere mite e l’impegno nelle missioni, fu lui a introdurre la “Messa dei Popoli” del 6 gennaio, poi celebrata in Cattedrale. Attivo anche in Caritas, era apprezzato per l’accompagnamento spirituale e il sostegno alle coppie di sposi.

«Preghiamo perché il Signore lo accolga e lo ricompensi del bene seminato», ha dichiarato il vicario generale don Maurizio Fabbri. La veglia si terrà oggi, martedì 18 novembre, alle 20 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in Marignano. Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì 19 novembre, alle 15, presiedute dal vescovo Nicolò Anselmi.