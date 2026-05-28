Scontri tra ultras a Cattolica: 14 indagati per l’agguato ai tifosi del Fano

Perquisizioni e sequestri tra Rimini e Cattolica

Svolta nelle indagini sugli scontri del 14 marzo fuori dallo stadio Calbi di Cattolica, dove i tifosi dell'Alma Fano — storici rivali di Rimini e Cattolica — erano arrivati in auto per assistere alla 26ª giornata del campionato di Promozione Girone A. Ad accoglierli, un gruppo di circa trenta ultras travisati con caschi e cappucci, che li ha prima investiti con fumogeni e poi aggrediti con aste e bandiere. Un tifoso fanese è rimasto ferito alla testa, colpito da una pietra raccolta in un cantiere vicino: 30 giorni di prognosi per trauma cranico. Sul posto furono trovati bastoni e oggetti contundenti; a fine partita (terminata 0-0), i supporter fanesi vennero scortati dai carabinieri fino al casello autostradale.

Carabinieri e Digos, grazie alla conoscenza del mondo ultras, hanno identificato 14 tifosi riconducibili alle curve di Rimini e Cattolica. Le perquisizioni disposte dalla Procura hanno portato al sequestro di ordigni detenuti illegalmente, hashish e altri materiali utili alle indagini. I 14 indagati rispondono di rissa, lesioni personali aggravate e travisamento del volto in luogo pubblico.