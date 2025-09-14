Scontro auto moto nel Piacentino, morto motociclista

L'incidente sulla Strada Statale 45 in Val Trebbia

Un motociclista è morto questa mattina, domenica 14 settembre, lungo la Strada Statale 45 in provincia di Piacenza a causa di un grave incidente avvenuto vicino a Travo, in Val Trebbia. Come riporta l'Ansa, l'uomo era in sella a una moto e viaggiava verso Bobbio quando si è schiantato contro un'auto che proveniva dalla parte opposta. Il motociclista è morto sul colpo. Sul posto l'eliambulanza del 118 e i Carabinieri.