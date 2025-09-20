Scontro bici auto ad Andria, muore un rider di 18 anni

L’incidente è avvenuto ieri sera nel centro cittadino. Sequestrati i mezzi coinvolti

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri nel centro di Andria, in provincia di Bari. A perdere la vita è stato Nicola Casucci, un rider 18enne del posto, che si trovava in servizio al momento dello scontro.

Il giovane stava percorrendo la città in sella alla sua bicicletta quando, intorno alle 23.30, si è scontrato con un’automobile condotta da una 28enne. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La conducente dell’auto è risultata negativa ai test per alcol e droghe. Entrambi i mezzi, l’autovettura e la bicicletta, sono stati sequestrati per consentire ulteriori accertamenti.