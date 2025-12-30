Scontro Bus-Tir in A26: morto autista del pullman, 20 feriti

L'incidente tra Ovada e l'A10. Il tratto chiuso per ore

È di un morto e 20 ferito il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e l'allacciamento con l'A10 Genova-Savona verso Genova. Lo scontro ha coinvolto un pullman, un mezzo pesante e due autovetture. Il tratto è stato riaperto stamani dopo le 4, dopo essere stato chiuso per ore. La vittima è il conducente del pullman turistico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l'Italia.