Scontro con l’autobotte dei pompieri in Val Seriana: un morto e sei feriti

L’impatto è avvenuto tra Albino e Nembro. Deceduto un uomo di 34 anni, ferito anche un vigile del fuoco

Grave incidente questa mattina lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto compreso tra Albino e Nembro, in provincia di Bergamo. Un’autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, diretta a Scanzorosciate per un intervento su un incendio, si è scontrata frontalmente con un’automobile sulla quale viaggiavano cinque persone.

L’impatto, estremamente violento, ha causato la morte del conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, mentre sei persone sono rimaste ferite, tra cui un minorenne e un vigile del fuoco a bordo del mezzo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e altre squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza la zona.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro per chiarire eventuali responsabilità.