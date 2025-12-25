Scontro frontale nel Parmense, muore un uomo, grave la moglie

L'incidente a Traversetolo sulla provinciale di Montechiarugolo

Un uomo di 75 anni è morto in seguito a un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri alle porte di Traversetolo in provincia di Parma. Lo schianto è avvenuto lungo via Bora sulla Sp45 di Montechiarugolo: la vittima viaggiava su un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. La dinamica è al vaglio dei carabinieri: non si esclude che il 75enne abbia invaso la corsia opposta a causa di un malore. Nonostante l'intervento del 118 è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiava anche la moglie, trasportata al Maggiore di Parma in gravi condizioni. Le due persone a bordo dell'altra vettura hanno riportato traumi giudicati dai sanitari di media gravità.