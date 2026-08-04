Scontro sulla Nuova Marecchiese: "A Villa Verucchio non c'è spazio per la superstrada"

Angelini replica a Tonielli: "Nessuna contrarietà alla variante, ma Villa Verucchio va tutelata"

Prosegue il confronto sul progetto della Nuova Marecchiese. Dopo l'intervento del sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, che ha definito «superata» l'idea che la nuova strada possa penalizzare Villa Verucchio, arriva la replica del consigliere comunale di 3V Matteo Angelini.

«Tonielli non ha capito il senso delle mie parole», afferma Angelini, precisando di non essere contrario a una viabilità moderna né di voler mantenere il traffico pesante nei centri abitati. Il punto, spiega, è un altro: «A Villa Verucchio non esiste lo spazio fisico per realizzare un'infrastruttura a scorrimento veloce senza demolire quartieri e compromettere la vivibilità del territorio».

Angelini sostiene che il miglioramento dei collegamenti con l'alta Valmarecchia non possa avvenire «a discapito di chi vive a Villa Verucchio», aggiungendo che «il progresso dell'alta vallata non può essere pagato con lo sventramento del nostro paese».

Nel mirino anche il silenzio dell'amministrazione comunale di Verucchio. «Di cosa hanno paura? Sono loro ad avere in mano il futuro del territorio», attacca il consigliere, chiedendo alla giunta di chiarire quali siano i progetti in discussione e di rendere pubbliche le ipotesi progettuali. L'appello finale è rivolto a Provincia, comitati e Comune affinché venga garantita «la massima trasparenza», mostrando le planimetrie e spiegando come si intenda risolvere il nodo di Villa Verucchio senza penalizzare i residenti.