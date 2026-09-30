Scontro tra auto e bici elettrica sulla SS 72, 86enne in elisoccorso al Bufalini

L’incidente all’incrocio con via Barattona e via della Gazzella: l’anziana avrebbe riportato un trauma alla testa

Un’anziana di 86 anni è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì sulla SS 72 Rimini-San Marino. Lo scontro, all’altezza dell'incrocio tra via Barattona e via della Gazzella, ha coinvolto un'auto e una bicicletta elettrica. Secondo una prima ricostruzione la macchina, guidata da una giovane donna, stava percorrendo via della Gazzella, mentre la ciclista arrivava da via Barattona. Nell’impatto la 86enne è stata sbalzata a terra e ha riportato un trauma alla testa. Per i rilievi ed i soccorsi personale del 118, Polstrada e Polizia Locale.