Incidente Scontro tra auto e moto in via Sacramora a Rimini: giovane centauro finisce contro un muro

Incidente intorno alle 19 di venerdì 30 ottobre all’incrocio con via dell’Arca. Il motociclista, classe 2003, trasportato in codice 3 al Bufalini di Cesena. Ferita lievemente anche la conducente dell’auto

Incidente stradale nella serata di venerdì 30 ottobre, intorno alle ore 19, in via Sacramora a Rimini, all’altezza dell’intersezione con via dell’Arca. A scontrarsi sono stati una motocicletta Kawasaki e un’autovettura Honda Jazz. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, il motociclista, un ragazzo di 23 anni, stava percorrendo via Sacramora in direzione Ravenna. In prossimità di via dell'Arca, una donna di circa 40 anni, alla guida della Honda Jazz, si sarebbe immessa in via Sacramora direzione Rimini, entrando in collisione con la moto. A seguito del violento impatto, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro. Immediato l'intervento dei soccorsi, con il personale del 118, due ambulanze e i mezzi di emergenza. Il ragazzo è stato assistito e trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice 3. Soccorsa anche la conducente dell'auto, che avrebbe riportato traumi lievi nell'impatto, anche a causa dell'attivazione degli airbag. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, accertando eventuali responsabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, via Sacramora è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili disagi alla circolazione.