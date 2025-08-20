Scontro tra carri merci e treno regionale sulla linea del Brennero

Circolazione sospesa tra Mezzocorona e Trento, due contusi ma nessun ferito grave

La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero, nel tratto compreso tra Mezzocorona e Trento, a seguito di un incidente avvenuto questa mattina.

Durante le operazioni di manovra all’interno della stazione di Trento, alcuni carri merci si sono improvvisamente staccati dal resto del convoglio, proseguendo la corsa fino a urtare un treno regionale che era fermo al segnale di stop. L’impatto ha provocato il deragliamento di una carrozza del regionale.

Secondo le prime informazioni, due persone hanno riportato lievi contusioni, ma non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i sanitari del 118, mentre Rete Ferroviaria Italiana ha attivato i servizi sostitutivi su gomma per garantire la mobilità dei passeggeri.

Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause del distacco dei carri merci. La circolazione ferroviaria resterà sospesa fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della linea.