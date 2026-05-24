Scontro tra moto e fuoristrada: coppia di centauri in ospedale. Uno è grave

L'incidente è avvenuto sulla Strada del Parco del Marano, nel Comune di Coriano

Un incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (domenica 24 maggio) sulla Strada del Parco del Marano, nel rettilineo che precede l'incrocio con la Sp41. Come riferisce San Marino Rtv, una moto Bmw Gs, con in sella marito e moglie, si è scontrata con un fuoristrada Suzuki con a bordo una famiglia. Secondo i primi riscontri, i due mezzi procedevano in direzione monte-mare. La coppia in sella alla moto è stata soccorsa dal personale del 118 e ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena. Per l'uomo, ferito gravemente, si è fatto ricorso all'eliambulanza. Illesi invece gli occupanti del Suzuki. I rilievi del sinistro affidati alla Polizia Locale.