Scontro tra moto e fuoristrada nel Parco del Marano: grave un sessantenne
Feriti marito e moglie, vola l'elisoccorso
Incidente nel pomeriggio lungo la strada del Parco del Marano, ferita anche una donna
Incidente nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 15, lungo la strada del Parco del Marano a Coriano. Coinvolti una moto Bmw con a bordo marito e moglie e un fuoristrada Suzuki con una famiglia, tra cui un bambino.
Ad avere la peggio la coppia in moto: entrambi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena. Più gravi le condizioni dell’uomo, sessantenne, trasferito in elisoccorso. Illesi invece gli occupanti dell’auto.
Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione verso il mare quando il Suzuki avrebbe svoltato a sinistra urtando la moto, finita poi nella vegetazione a bordo strada. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi.