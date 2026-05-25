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Scontro tra moto e fuoristrada nel Parco del Marano: grave un sessantenne

Feriti marito e moglie, vola l'elisoccorso

A cura di Glauco Valentini Redazione
25 maggio 2026 07:06
Scontro tra moto e fuoristrada nel Parco del Marano: grave un sessantenne - repertorio
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Coriano
Cronaca
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Incidente nel pomeriggio lungo la strada del Parco del Marano, ferita anche una donna

Incidente nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 15, lungo la strada del Parco del Marano a Coriano. Coinvolti una moto Bmw con a bordo marito e moglie e un fuoristrada Suzuki con una famiglia, tra cui un bambino.

Ad avere la peggio la coppia in moto: entrambi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena. Più gravi le condizioni dell’uomo, sessantenne, trasferito in elisoccorso. Illesi invece gli occupanti dell’auto.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione verso il mare quando il Suzuki avrebbe svoltato a sinistra urtando la moto, finita poi nella vegetazione a bordo strada. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi.

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