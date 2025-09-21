Scontro tra scooter e Suv a Ospedaletto di Coriano: motociclista in condizioni serie

Altro violento incidente nella giornata di domenica 21 settembre

Questo pomeriggio, attorno alle 17, si è verificato un grave incidente stradale a Ospedaletto di Coriano, all’incrocio tra via Montescudo e via al Colle.

A entrare in collisione sono stati un Suv Toyota e uno scooter Honda SH. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Municipale di Riccione, lo scooterista – un giovane del posto, sotto i trent’anni – stava percorrendo via Montescudo in direzione Rimini quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via al Colle, si è scontrato violentemente con la Toyota, colpendola sul fianco. La vettura, condotta anch’essa da un giovane della stessa età, stava procedendo verso Montescudo e in quel momento stava svoltando proprio in via al Colle.

L’impatto è stato molto violento: lo scooter ha urtato il SUV e il motociclista ha riportato ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno stabilizzato il giovane e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità.

Il conducente dell’auto, sotto shock, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di Riccione. Il traffico lungo via Montescudo ha subito forti rallentamenti ed è attualmente regolato a senso unico alternato.