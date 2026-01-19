Scontro tra treni in Andalusia: salgono a 39 le vittime

Oltre cento feriti nel grave incidente sulla linea ad alta velocità Madrid–Andalusia. Nessun italiano coinvolto

Sale a 39 morti il bilancio provvisorio del drammatico scontro tra due treni avvenuto sulla linea dell’alta velocità Madrid–Andalusia. Le vittime sono state recuperate tra le lamiere dei vagoni deragliati dopo l’impatto, avvenuto all’altezza di Adamuz, nei pressi di Cordova.

Secondo le prime informazioni, solo sul treno Iryo diretto da Malaga a Madrid si conterebbero almeno 21 vittime. I feriti sono oltre cento, molti dei quali versano in gravi condizioni e sono stati trasportati negli ospedali della zona.

La Farnesina ha comunicato che, al momento, non risultano cittadini italiani coinvolti nell’incidente. Intanto proseguono le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, mentre i tecnici spagnoli sono al lavoro per accertare le cause della tragedia.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di un giunto del binario che avrebbe ceduto, creando uno spazio tra due sezioni della linea. Il varco si sarebbe progressivamente ampliato al passaggio dei treni, provocando il deragliamento all’altezza dell’ottava carrozza, che avrebbe trascinato con sé anche la sesta e la settima, finite in un terrapieno.