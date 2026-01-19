Scontro tra treni in Spagna: almeno 24 morti e 75 feriti

Tre vagoni precipitano in un terrapieno in Andalusia. Il bilancio è ancora incerto, si teme una tragedia di proporzioni maggiori

Un grave incidente ferroviario ha colpito la Spagna meridionale nella notte, causando almeno 24 morti e 75 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. Lo scontro ha coinvolto due treni dell’Alta velocità in Andalusia, nei pressi di Adamuz, vicino a Cordova. Le autorità non escludono che il numero delle vittime possa aumentare, poiché almeno tre vagoni sono precipitati in un terrapieno e il bilancio viene definito ancora “indefinito”.

Secondo le prime ricostruzioni, un treno della compagnia Iryo, diretto a Madrid e in arrivo alla stazione di Puerta de Atocha, è deragliato per cause ancora da accertare, invadendo il binario adiacente. In quel momento stava transitando un altro convoglio diretto a Huelva, che è stato colpito ed è deragliato a sua volta.

I soccorsi sono scattati immediatamente, con l’intervento di ambulanze, vigili del fuoco e unità di protezione civile. Le operazioni di recupero dei passeggeri intrappolati sono proseguite per ore, mentre gli ospedali della zona hanno attivato i protocolli di emergenza.

Il ministro dei Trasporti ha definito l’accaduto “un incidente inspiegabile su una linea nuova”, annunciando l’apertura di un’inchiesta per chiarire le cause del disastro. Il premier Pedro Sánchez ha parlato di “una notte di profondo dolore per il Paese”, esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dall’estero. Anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini hanno espresso la solidarietà dell’Italia al popolo spagnolo e alle autorità impegnate nella gestione dell’emergenza.