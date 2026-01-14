Il presidente Usa rivendica il controllo dell’isola per motivi di sicurezza. La replica di von der Leyen: "Appartiene al suo popolo ed è già nella Nato"

Scontro tra Trump e l’Europa sulla Groenlandia e la Nato Il presidente Usa rivendica il controllo dell’isola per motivi di sicurezza. La replica di von der Leyen: «Appartiene al suo popolo ed è già nella Nato» Si accende lo scontro politico tra Donald Trump e l’Unione europea sulla Groenlandia e sul ruolo strategico dell’isola artica all’interno della Nato. Il presidente degli Stati Uniti, intervenendo sulla sua piattaforma Truth Social, ha ribadito che Washington avrebbe bisogno della Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale, arrivando a sostenere che solo un controllo americano renderebbe l’Alleanza Atlantica davvero efficace.

«Gli Stati Uniti ne hanno bisogno per motivi di sicurezza nazionale», ha scritto Trump, aggiungendo che «la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di questo è inaccettabile». Secondo il presidente americano, l’isola riveste un ruolo centrale anche per il sistema di difesa denominato Golden Dome che gli Stati Uniti starebbero costruendo.

Trump ha poi lanciato un avvertimento geopolitico, sostenendo che, in assenza di un’iniziativa americana, altri attori globali potrebbero intervenire: «La Nato dovrebbe aprirci la strada per ottenerla. Se non lo facciamo noi, lo faranno la Russia o la Cina, e questo non può accadere». Dal punto di vista militare, ha concluso, «senza il vasto potere degli Stati Uniti, la Nato non sarebbe una forza efficace o un deterrente, neanche lontanamente». Netta la replica dell’Unione europea. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha riaffermato la sovranità e l’autodeterminazione dell’isola: «La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato», ha dichiarato, respingendo implicitamente qualsiasi ipotesi di controllo esterno.

La Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca, è già parte integrante dello spazio euro-atlantico e rappresenta da tempo un nodo strategico nel confronto tra le grandi potenze, soprattutto in relazione alle rotte artiche, alle risorse naturali e alla sicurezza militare. Le dichiarazioni di Trump riaprono così una questione altamente sensibile sul piano diplomatico e strategico.