Scoperto portale che vende immagini di videosorveglianza hackerate

Telecamere di case, centri estetici e studi medici violate: migliaia di video accessibili online a pagamento

Un portale sul clear web, facilmente rintracciabile attraverso i motori di ricerca, è stato scoperto dalla trevigiana Yarix, centro di competenza per la cybersicurezza di Var Group, che ne ha segnalato l’esistenza alla Polizia Postale.

La piattaforma raccoglie migliaia di registrazioni audio-video sottratte illegalmente da oltre 2.000 telecamere di sorveglianza in tutto il mondo, inclusa l’Italia. I dispositivi compromessi appartengono non solo ad abitazioni private, ma anche a centri estetici e studi medici, con evidenti rischi per la privacy e la sicurezza dei cittadini.

Secondo quanto emerso, il sito sarebbe attivo almeno da dicembre 2024 e permette di visualizzare gratuitamente brevi estratti dei filmati. Ma non solo: agli utenti viene offerta la possibilità di acquistare l’accesso diretto a una telecamera, con un tariffario che varia dai 20 ai 575 dollari, a seconda dei contenuti e del livello di controllo richiesto.

L’episodio conferma la crescente vulnerabilità dei sistemi di videosorveglianza connessi a internet, spesso installati senza adeguate misure di sicurezza informatica. Gli esperti invitano gli utenti a prestare massima attenzione nella configurazione dei propri dispositivi, adottando password robuste, aggiornamenti costanti e reti protette, per ridurre il rischio di intrusioni.