Scoppia incendio nel capanno vicino all'abitazione: un uomo intossicato

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio del Comune di Coriano

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.25, in via Montescudo, nel territorio del Comune di Coriano. Le fiamme hanno interessato un capanno attiguo a un'abitazione privata, adibito a ripostiglio. Il proprietario, un uomo sulla settantina, ha riportato una lieve intossicazione ed è stato ricoverato per accertamenti all'ospedale di Riccione.

Il personale del 118 è giunto sul posto assieme ai Carabinieri di Coriano e ai Vigili del Fuoco, intervenuti con tre squadre per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.