Scoppio in un'officina meccanica, due feriti nel Forlivese

Uno è più grave, portato in ospedale dall'elicottero

Uno scoppio ha provocato due feriti, di cui uno in condizioni serie e portato in ospedale in elicottero, in un'officina meccanica dell'associazione sportiva Team Piloti Forlivesi di Forlì. Come riporta l'Ansa, sarebbe esploso uno pneumatico di una vettura, ma sono ancora in corso accertamenti. Sul posto, vigili del fuoco, polizia, medicina del lavoro e 118. Anche l'altro ferito è stato trasportato in ambulanza. Lo scoppio avrebbe lesionato anche la struttura del capannone.